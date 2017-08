Samuel Piette et Blerim Dzemaili parmi les joueurs de la semaine

Le nouveau venu Samuel Piette et le joueur désigné de l'Impact de Montréal Blerim Dzemaili ont été nommés parmi les joueurs de la semaine de la Major League Soccer (MLS), lundi.

Dzemaili pour une 2e semaine de suite!

Entrée en force pour @samuelpiette!

Dzemaili for a 2nd week in a row!

Strong start for Piette!#IMFC pic.twitter.com/gnY4OOA66w