Quatre vétérans quittent et Lafrenière arrive chez l’Océanic

À l’ouverture de son camp des recrues prévu mardi matin au Colisée Financière Sun Life, l’Océanic de Rimouski cherchera à combler plusieurs postes au sein de sa formation puisque quatre de ses vétérans ont mis un terme à leur carrière dans les dernières semaines, dont Miguel Picard et Julien Carignan-Labbé.

Serge Beausoleil perd ainsi son pari de convaincre Picard d’évoluer avec l’équipe de son enfance.

Le directeur général et entraîneur-chef de l’Océanic ne manquait pourtant pas d’admiration envers le centre de 19 ans lorsqu’il a fait son acquisition au dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Or, le jeune homme de La Pocatière ne ressent plus de passion pour le hockey après trois saisons avec l’Armada de Blainville-Boisbriand.

«On croyait vraiment très fort qu’un retour dans son patelin relancerait son désir de jouer, a expliqué Beausoleil. Sa famille avait réagi avec beaucoup de positivisme lorsqu’on a réalisé la transaction. Ce n’est pas un gars de la ville et il voulait revenir dans le "bas". Il ne boude pas l’équipe, mais il a simplement perdu la flamme.»

Les jeux étaient faits pour Carignan-Labbé

Dans le cas de Carignan-Labbé, les jeux semblaient faits depuis que l’ex-porte-couleurs des Saguenéens de Chicoutimi avait déclaré son amour aux Remparts à la fin de la dernière campagne. Le défenseur de 20 ans préfère prendre sa retraite que d’évoluer à Rimouski.

«Il ne veut pas s’éloigner de Québec et on a tenté de trouver des solutions. On passe à un autre appel. J’ai l’assentiment du commissaire (Gilles Courteau) que je ne serais pas obligé de l’échanger», précise Serge Beausoleil.

En guise de compensation, l’Océanic récupère ses choix de repêchage transigés à l’Armada et aux Saguenéens.

Deux autres vétérans de la saison dernière ne se rapporteront pas à l’équipe. Victime d’une sixième commotion cérébrale le printemps dernier, Hunter Moreau accroche officiellement ses patins, tandis qu’Alexandre Lagacé abandonne sa chance d'obtenir l’un des deux postes de gardiens disponibles en vue de la prochaine saison.

C’est un départ pour Lafrenière

Entretemps, les recrues sauteront sur la patinoire mardi matin pour un entraînement au Colisée Financière Sun Life. Les amateurs découvriront Alexis Lafrenière pour la première fois depuis sa sélection initiale au repêchage de la LHJMQ.

La nouvelle sensation de l’Océanic attirera l’attention des amateurs, tout comme les deux autres premiers choix de l’équipe, Christopher Innis et Mathieu Bizier. Élu le joueur par excellence de la

récente Coupe Ivan-Hlinka, le Russe Dmitri Zavgorodny rejoindra l’équipe à Saguenay où sera disputé, de jeudi à samedi, un tournoi opposant les recrues de l’Océanic, des Remparts, des Saguenéens et du Drakkar de Baie-Comeau.