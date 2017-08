Petit manuel pour lunettes roses

Publié aujourd'hui à 16h25

Mis à jouraujourd'hui à 17h55

L’Impact de Montréal l’a fait. Avec une victoire à Philadelphie moins évidente que le score de 3-0 ne le laisse paraître, le Bleu-Blanc-Noir a réalisé le gros coup dont il avait besoin pour emballer sa saison et s’installer comme un chasseur crédible dans la course aux séries.

Grâce à 2 victoires consécutives, l’Impact a fait un bond de 3 rangs au classement pour s’installer à la 7e place. Cela démontre une nouvelle fois que tout va très vite en MLS, et qu’une bonne séquence en fin de calendrier suffit pour masquer les errements d’une saison.

Mesdames et messieurs, vous avez maintenant le droit de dire haut et fort que les séries sont envisageables, sans risquer le lynchage habituel. Portez vos lunettes roses avec fierté!

D’ailleurs, Montréal dispose d’une opportunité en or de continuer sa «remontada » au classement, puisqu’une séquence de 4 matchs consécutifs à domicile se profile. La voie des séries n’a que rarement paru aussi dégagée! Je vous taquine un peu, bien sûr.

La vérité, c’est que l’Impact nous a habitués aux sorties de route. Toujours en-dessous de la ligne rouge, le club n’a pas de quoi fanfaronner à l’heure actuelle. Mais l’espoir est permis, et c’est une victoire en soi.

Parler qualification reste cependant absurde. Dans la situation dans laquelle se trouve l’Impact, se projeter ne rime à rien; il faut accomplir.

Je n’ai pas changé d’avis : pour moi, les 5 premières places n’échapperont pas à Toronto, NYC, Chicago, les Red Bulls et Atlanta. L’Impact devra se battre pour le dernier billet, comme je l’avais prédit avant le coup d’envoi de la saison.

Il faudra donc connaître une meilleure fin de saison que Columbus, Orlando, Philadelphie, la Nouvelle-Angleterre et DC. Est-ce possible? Bien sûr! Ce ne sont pas des équipes plus talentueuses que l’Impact.

Ceux qui ne savent pas encore quoi faire de leurs lunettes roses pourront se raccrocher à ces 4 facteurs-clés, comme autant d’indicateurs des succès ou des échecs à venir de Montréal...

1) Le Stade Saputo, une forteresse

À domicile, l’Impact a obtenu de piètres résultats contre les équipes de l’Ouest (fiche de 1-2-1).

Par contre, elle est quasiment irréprochable dans les «matchs à 6 points» contre les clubs de l’Est, présentant un dossier de 5 victoires et 1 défaite. Avec une moyenne de 2,5 points par match à domicile contre ses rivaux d’association, l’Impact n’est devancé que par Toronto (2,71) et Chicago (2,67).

2) Dzemaili, la mitraillette

Le Suisse a encore du déchet dans son jeu (en moyenne 72,1% de passes réussies et 55,6% de duels gagnés). Mais, étant donné le déficit de création offensive de l’équipe, sa prise de risque est intéressante, notamment dans ses frappes : Dzemaili envoie un tir toutes les 27 minutes.

Il ne dégaine pas aussi vite que des attaquants du calibre de Sebastian Giovinco (16 minutes) et David Villa (19 minutes), mais il est tout de même plus menaçant qu’un Bradley Wright-Phillips (29 minutes) ou un Jozy Altidore (34 minutes). Jusqu’ici, cela lui sourit plutôt bien : 6 buts et 5 passes en 12 matchs.

Pour un milieu de terrain à peine débarqué et fatigué par sa saison européenne, c’est sensationnel.

3) Piatti, ce héros

Avec 10 buts et 4 passes, l’Argentin continue sur sa lancée de la saison passée. Depuis mars 2016, il a tout simplement contribué à 37 buts en saison régulière (27 buts, 10 passes).

Seuls 5 joueurs peuvent se vanter d’avoir fait mieux : David Villa (52, 41 buts et 11 passes), Sebastian Giovinco (49, 28 buts et 21 passes), Bradley Wright-Phillips (43, 38 buts et 5 passes), Diego Valeri (42, 27 buts et 15 passes) et Sacha Kljestan (39, 7 buts et 32 passes).

4) Piette, le stabilisateur

On dit que les absents ont toujours tort, et Marco Donadel en fait les frais après la prestation brillante de Samuel Piette à Philadelphie.

L’Italien, blessé, n’a pourtant pas grand-chose à se reprocher, et peu sont capables de délivrer des ballons comme lui. Mais tout est question d’équilibre : Piette a apporté une couverture, une agressivité et une simplicité dans le jeu qui ont fait un bien fou aux Montréalais.

Même s’il faut toujours attendre de voir un joueur contre différents adversaires et dans différents contextes pour bien l’évaluer, Piette semble avoir le profil qui manquait au milieu montréalais pour passer un cap.