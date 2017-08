Les négociations contractuelles entre David Pastrnak et les Bruins font réagir

Les négociations contractuelles stagnantes entre les Bruins de Boston et David Pastrnak ne manquent pas de faire réagir la planète hockey.

Brian Lawton, ancien directeur général du Lightning de Tampa Bay et attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH), a déclaré lundi sur Twitter qu’il ne serait «pas surpris si David Pasternak (sic)» était échangé, selon ce qu’il «entend».

With what I am hearing I would not be surprised if David Pasternak @NHLBruins is traded. #contractproblems @NHLNetwork