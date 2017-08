Les Capitals veulent faire taire leurs dénigreurs

Encore une fois, les Capitals de Washington ont lamentablement échoué en séries éliminatoires cette année, mais leurs joueurs n’ont pas l’intention de s’apitoyer sur leur sort et veulent prouver à tous en 2017-2018 qu’ils sont des gagnants.

Ayant subi l’élimination aux mains des Penguins de Pittsburgh, doubles champions en titre de la Coupe Stanley, pour un deuxième printemps consécutif, la formation de la capitale américaine a dit au revoir à Marcus Johansson, Karl Alzner, Nate Schmidt, Justin Williams et Kevin Shattenkirk pendant la saison morte.

Aussi, ces départs pourraient lui donner du sang neuf avec l’arrivée potentielle des jeunes Nathan Walker, Madison Bowey et Jakub Vrana, qui auront la chance de se tailler une place au sein du grand club.

Pour ce qui est des vétérans toujours avec la formation ayant remporté deux trophées des Présidents consécutifs, c’est l’avenir et non le passé qui prévaut.

«Notre objectif est d’abord de se qualifier pour les matchs éliminatoires. Je crois qu’il faut y aller une étape à la fois. On se retrouvera en séries et à partir de là, nous verrons. Rendu là, tout peut arriver», a commenté l’attaquant Nicklas Backstrom au site NHL.com la semaine dernière.

«Nous avons encore un groupe qui peut rêver à la coupe. On doit seulement oublier ce qui s’est passé et regarder de l’avant», a ajouté le défenseur Dmitry Orlov, heureux de pouvoir compter sur les Alexander Ovechkin, T.J. Oshie et Braden Holtby dans son vestiaire.

Ne pas regarder l’adversaire

Le joueur d’avant Evgeny Kuznetsov n’en a que faire des séries décevantes des Capitals. Il souhaite néanmoins ne pas regarder trop loin non plus.

«Je pense que nous devrions être l’équipe essayant de se concentrer sur un match à la fois, tout en évitant d’envisager tout de suite la coupe, a-t-il dit. Évidemment, on doit y réfléchir un peu, mais on doit agir à partir de ce que nous avons sous la main aujourd’hui. Allons nous entraîner et travailler fort! Aidons notre coéquipier à s’améliorer et forçons-le à être meilleur. C’est toujours bon, la compétition, et l’équipe en a besoin. Nous avons faim.»

Ça fait mal

Cependant, il reste que le triste bilan des Capitals dans la phase d’après-saison est difficile à effacer. Il y a quelques mois, ils n’étaient qu’à une partie d’envoyer les Penguins à la maison. Toutefois, Washington n’a pas fait le travail devant ses partisans au cours du septième affrontement de la demi-finale de l’Association de l’Est.

«Quand les séries commencent, ça ne devrait pas être une question d’individus, mais plutôt d’équipe, a émis Backstrom, toujours sur NHL.com. Les analyses devraient concerner le jeu collectif et comment on a perdu. Notre façon de jouer pendant cette rencontre dit tout. Les Penguins nous ont complètement dominés chez nous. Ça ne devrait pas être le cas.»