Le meilleur de la semaine en MLS, spécial «MVP»

Pour la première fois cette saison, deux équipes de l’Ouest ont atteint le plateau des dix victoires, au cours du dernier weekend d’activités en MLS.

Dans l’Est, les six premières équipes au classement ont toutes atteint ce chiffre. Toronto et le New York City FC en comptent déjà 13. Voilà qui démontre, encore une fois, que l’association de l’Est est nettement plus forte en 2017, ce que l’on n’avait pas vu depuis longtemps.

Cela contribue aussi à expliquer la saison compliquée de l’Impact. Parlant du club montréalais, le match de samedi contre l’Union avait des allures de libération. Il suffisait de voir la tête de Mauro Biello en fin de rencontre : c’était littéralement le visage du soulagement. Cette victoire décisive de 3-0, sur la route, est la plus impressionnante de la saison de l’Impact jusqu’ici. Blerim Dzemaili a encore une fois connu un match remarquable, et le nouveau venu Samuel Piette a bien fait sentir sa présence, notamment en coupant les vivres à l’attaquant de l’Union C.J. Sapong. Ça augure bien pour la suite, mais l’Impact devra être prêt pour la semaine à venir, alors qu’il recevra un Fire de Chicago normalement fort, mais en difficulté, et un Real Salt Lake normalement faible, mais au cœur d’une bonne séquence.

Sinon, Orlando a poursuivi sa chute en se faisant battre au New Jersey par les boissons énergisantes. Les «Lions», qui cassaient tout le monde en avril, sont tombés au huitième rang dans l’Est, derrière l’Impact. Les Timbers continuent d’alterner le meilleur et le pire, et c’est le second des deux qui est ressorti contre Toronto, samedi.

Le Galaxy a encore encaissé un revers à domicile et se dirige vers une exclusion rapide des éliminatoires et comme mentionné plus haut, le RSL continue de grimper au classement après un début de saison pitoyable.

Voici le meilleur de la semaine en MLS :

5 – Toronto marche sur Portland

Les Timbers se sont pointés au BMO Field avec une sacrée commande sur les mains et en sont ressortis vaincus en bonne et due forme. La faute à une défensive poreuse, mais aussi à un autre bon match des cadors de la terreur ontarienne. C’est toutefois Justin Morrow, avec un doublé, qui a été l’étoile du match pour les «Reds» canadiens.

First MLS brace: ☑️

Three points at home: ☑️@justmorrow had himself a night. #TORvPOR pic.twitter.com/Fl98AN4TkL — Major League Soccer (@MLS) 13 août 2017

4 – De mal en pis pour D.C. United

Le D.C. United connaît une saison digne des Nordiques de 1991. Non, je n’avais pas de meilleur parallèle. Le club s’est encore incliné à domicile, dimanche, grâce à un but du Mexicain Luis Silva, du RSL. Un joli but, d’ailleurs.

Making no mistake. Luis Silva volleys home a beauty for @RealSaltLake! #DCvRSL https://t.co/l8kHs5lqBF — Major League Soccer (@MLS) 14 août 2017

3 – Dur pour les Whitecaps

Les Whitecaps sont toujours dans la course aux éliminatoires, dans l’Ouest, mais ils ont subi un dur coup, samedi dernier, contre le Revolution au Gillette Stadium. D’abord, l’influent milieu de terrain Matias Laba a subi une vilaine blessure au genou. Et puis, Teal Bunbury s’est permis un joli geste technique pour inscrire le seul but du match.

2 – Dzemaili casse l’Union

Tel que mentionné plus haut, l’Impact a fait un très bon match en Pennsylvanie, samedi. Au cœur de ce succès se trouve le désormais incontournable Blerim Dzemaili, qui a marqué deux fois et qui continue de gagner les cœurs des partisans de l’équipe. L’international suisse a inscrit six buts et distribué cinq passes décisives en 12 matchs de MLS depuis qu’il s’est joint à l’Impact. Impressionnant. Un vrai joueur désigné.

À voir dans la vidéo principale

1 – City fauche le Galaxy

Un mélange d’opportunisme et d’excellence individuelle a permis au New York City FC d’aller chercher une victoire de 2-0 contre le Galaxy au StubHub Center de Los Angeles, samedi soir. Le gardien new yorkais, Sean Johnson, a été l’un des héros dans la victoire en réalisant cinq arrêts, dont plusieurs spectaculaires, alors que les deux filets, inscrits par Jonathan Lewis et l’incontournable David Villa, furent le fruit de frappes magnifiques.

D’ailleurs, Villa trône maintenant au sommet de la colonne des buteurs cette saison, lui qui compte maintenant 18 réussites. L’Espagnol est en route vers un deuxième titre de joueur par excellence de suite.

LES BONIS

Si le D.C. United parvenait à mieux entourer l’excellent Lucho Acosta, et cela risque d’arriver, cette saison serait clairement moins pénible.

Mais pour l’instant, ce n’est toujours pas le cas, et ce «gif» de l’entraîneur Ben Olsen résume assez bien la situation du club.

Kaká s’est pris un carton rouge pour le moins étrange, samedi. Le capitaine d’Orlando a été expulsé pour avoir porté ses mains au visage d’Aurélien Collin, des Red Bulls. Le pépin, c’est que les deux hommes sont des anciens coéquipiers, manifestement des amis, et comme les deux souriaient sur la séquence, il semble bien que le geste de l’idole brésilienne n’avait rien de malicieux. Sauf que la règle est claire : il ne faut pas porter ses mains au visage d’un rival. L’expulsion devient immédiate. Alors, bye bye Kaká.

Dans ce même match, Sean Davis, des Red Bulls, en a marqué un très beau.

Mention spéciale à l’increvable Clint Dempsey, qui a marqué son 50e but dans l’uniforme des Sounders, samedi. C’était aussi son sixième filet en cinq matchs. «Deuce» est au sommet de sa forme et Seattle est drôlement dangereux.

À la semaine prochaine!