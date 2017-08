Joannie Rochette intronisée au Temple de la renommée de Patinage Canada

Patinage Canada intronise Joannie Rochette à son Temple de la renommée en 2017, a annoncé la fédération lundi.

Rochette, médaillée de bronze des Jeux olympiques d’hiver 2010 de Vancouver alors qu’elle était en deuil de sa mère, est la tête d’affiche d’un groupe de six intronisés, qui comprend également, la patineuse Jennifer Robinson, les entraîneurs Sadie et Albert Enders, Josée Picard et Éric Gilles, ainsi que les bâtisseurs Ron Vincent et Steve Milton.

Rochette, médaillée d’argent des Championnats du monde de 2009 et sextuple championne canadienne, a porté le drapeau unifolié lors de la cérémonie de clôture des JO de Vancouver. La Québécoise de 2012 avait considéré revenir à la compétition en 2012, mais n’est finalement plus retournée sur la glace.