Deux joueurs du Rouge et Noir écopent

Le Rouge et Noir d’Ottawa a libéré les demis défensifs Imoan Claiborne et C.J. Roberts, lundi.

Cette saison, Claiborne a effectué 26 plaqués et une interception en six rencontres avec le club de la capitale fédérale. L’an passé, il avait stoppé l’ennemi 18 fois, dont quatre au sein des unités spéciales. Pour sa part, Roberts n’a pas joué en 2017. Lors de la dernière campagne, il avait réussi 26 plaqués et mis la main sur deux passes de l’adversaire avec les Blue Bombers de Winnipeg.

Les champions en titre de la Coupe Grey connaissent un départ catastrophique, affichant un dossier de 1-6-1 et occupant le troisième rang de la section Est de la Ligue canadienne de football.