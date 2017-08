Des réservistes de qualité pour le Rouge et Or

Si le poste de partant de Hugo Richard est coulé dans le béton, le Rouge et Or de l'Université Laval peut compter sur une belle profondeur à la position de quart-arrière pour la première fois depuis quelques années.

«La position de quart-arrière réserviste fut complètement instable au cours des trois dernières années, a résumé le coordonnateur offensif Justin Éthier. Marc-Antoine Langevin a sauvé les meubles en 2015 en revenant au jeu après que Hugo se soit blessé (commotion cérébrale) lors du deuxième match de la saison à Sherbrooke.»

Cette année, le Rouge et Or pourra miser sur Samuel Chénard qui amorce sa troisième saison universitaire et sur la recrue David Pelletier.

«Samuel a gagné beaucoup de points l’an dernier lors du match présaison contre Carleton, a rappelé Éthier. Il peut diriger notre offensive. Quant à David, c’est un jeune homme sérieux et déterminé qui a remporté le Bol d’Or l’an dernier avec le campus Notre-Dame-de-Foy.»

Utilisé comme quart-arrière à l’occasion à ses deux premières saisons, Christian Dallaire évolue maintenant comme receveur à temps plein, en plus de son rôle sur les unités spéciales.

«Il n’est plus question que Christian joue comme quart-arrière, a souligné Éthier. Christian représente notre “X factor” dans le groupe de receveurs. Il a prouvé sa valeur. On ne sait pas encore à quelle position on va l’utiliser, mais il a sa place.»

Blessures

Ennuyé par une blessure à une cheville qui lui a fait rater le début du camp, le receveur Mathieu Robitaille est de retour au jeu. La recrue évolue comme ailier espacé.

Quant au demi-inséré Chadrick Henry, il a loupé le dernier entraînement en raison d’une blessure. L’ailier espacé Marc-Antoine Pivin n’a pas été en mesure de terminer l’entraînement de lundi. On parle possiblement d’une blessure à l’aine.

Si Antony Dufour est toujours absent en raison d’une blessure à l’aine, ses petits frères ont pris la relève. Les deux garçons ont agi comme préposés à l’eau.