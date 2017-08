Des menaces racistes ont-elles eu raison d'Ezekiel Elliott?

Suspendu six matchs par la NFL pour violation à la politique de conduite imposée aux joueurs, Ezekiel Elliott tentera de renverser la décision du commissaire Roger Goodell dès mardi en évoquant des menaces faites à son égard par son ancienne copine.

La suspension est le résultat d'une longue enquête de la NFL sur des faits qui se seraient produits le 22 juillet 2016. L'organisation affirme posséder des preuves visuelles montrant qu’Elliott aurait agressé physiquement sa partenaire de l'époque pendant la semaine du 16 juillet 2016.

L'athlète n'a pas été arrêté ou accusé dans ce dossier, et il continue de clamer son innocence. Un juge de Columbus a déterminé qu'il ne pouvait porter d'accusation en raison d'informations inconstantes et conflictuelles. Il jugeait aussi de la crédibilité de Thompson, puisqu'elle détournait volontairement l'enquête.

Dans des documents obtenus par le quotidien «Star-Telegram», le demi offensif des Cowboys de Dallas est convaincu «à 100%» que Tiffany Thompson, son ancienne flamme, lui a dit le 22 juillet: «tu es un homme noir. Je suis une femme blanche. Personne ne te croira».

Son plan de match

Le numéro 21 s'amènera devant Goodell bien préparé. Il compte miser sur un message texte que Thompson a envoyé à une amie le 22 juillet, en l'encourageant à mentir sur une agression.

De plus, selon Elliott, la femme aurait menti volontairement à l'enquêteuse de la NFL, Lisa Friel, en plus de menacer son ancien copain de «ruiner sa carrière», et ce, à de nombreuses reprises.

Voici quelques menaces, toujours selon les documents du Star-Telegram.