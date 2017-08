Chad Bettis étincelant à son premier départ depuis son cancer

Le lanceur des Rockies du Colorado Chad Bettis a excellé à son premier départ dans le baseball majeur depuis sa lutte contre le cancer, aidant les siens à l’emporter 3-0 contre les Braves d’Atlanta, lundi soir, à Denver.

Bettis a blanchi l’adversaire pendant sept manches, allouant seulement six coups sûrs. Celui qui a été opéré pour un cancer testiculaire en novembre dernier n’a donné aucun but sur balles et cumulé deux retraits au bâton.

Le premier frappeur du match Ender Inciarte a toutefois bien failli réussir un circuit à l’intérieur du terrain pour entamer la partie, mais il a été retiré au marbre à la suite d’un puissant relais du joueur d’arrêt-court Trevor Story au receveur Jonathan Lucroy.

Malgré sa bonne performance, Bettis n’a pas ajouté le gain à sa fiche personnelle. C’est plutôt le releveur Mike Dunn (5-1) qui a été crédité de la victoire tandis que Greg Holland a signé son 35e sauvetage.

Les Rockies ont marqué leurs trois points en huitième manche contre Rex Brothers (2-3). Solide au monticule, le partant des Braves Julio Teheran avait précédemment blanchi les locaux en sept manches.