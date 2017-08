Carabins: un camp version accélérée

Évaluer 92 joueurs en une semaine et juger s’ils sont aptes à enfiler le prestigieux uniforme des Carabins de l’Université de Montréal. C’est la mission que Danny Maciocia et ses collègues entraîneurs ont devant eux.

Cette année, les joueurs et les instructeurs bénéficient seulement d’une semaine pour se préparer avant le match préparatoire qui les opposera aux Varsity Blues de l’Université de Toronto, samedi.

«C’est tout nouveau. Habituellement, on a toujours trois semaines. On ne peut pas être autant patient que par le passé. Il faut aller chercher les réponses à nos questions plus rapidement. Six jours plus tard, il faut être prêt pour un match à Concordia», a expliqué Maciocia, qui verra les siens amorcer leur calendrier régulier le 25 août.

Retarder le choc Rouge et Or-Carabins?

Lors des trois dernières saisons, les dirigeants du Réseau du sport étudiant québécois (RSEQ) entamaient le calendrier en force avec un duel au sommet entre les Carabins et le Rouge et Or de l’Université Laval.

En 2017, il faudra attendre à la troisième semaine d’activités avant de voir les deux puissances s’affronter.

Les Bleus auront toutefois la chance de bénéficier d’une semaine de congé avant ce duel qui pourrait bien être une réplique de la finale de la Coupe Dunsmore, en novembre.

«Ce sera une prolongation du camp d’entraînement. Lors de la deuxième semaine, on va pratiquer tous les jeux. Pendant la deuxième semaine de congé plus tard dans la saison, on va donner du repos aux joueurs. C’est très important d’aller chercher du temps sur le terrain en ce moment, parce qu’on a du travail à faire encore.»

Certains pourraient croire qu’avec le camp d’entraînement écourté, les dirigeants de la ligue voulaient s’assurer que les deux équipes soient bien prêtes pour cet affrontement tant attendu.

«Dans les réunions de ligue, on n’a jamais parlé d’éviter cet affrontement pour la première semaine», a toutefois déclaré le pilote des Carabins.

L’équipe de Glen Constantin commencera pour sa part sa campagne face au Vert & Or de Sherbrooke.