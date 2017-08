Une manche suffit aux Angels

Les Angels de Los Angeles ont réalisé une poussée de trois points en cinquième manche pour filer vers une victoire de 4-2 face aux Mariners, dimanche, à Seattle.

Martin Maldonado a produit deux de ces trois points grâce à un simple qui a permis à Albert Pujos et Jefry Marte de croiser le marbre. Andrelton Simmons a produit l’autre point des visiteurs en cinquième avec un ballon-sacrifice.

C.J. Cron s’est également illustré du côté des Angels en claquant un circuit en solo, son neuvième de la saison.

Nelson Cruz et Jarrod Dyson ont généré les deux points des Mariners.

Parker Bridwell (7-1) a enregistré la victoire. L’artilleur des Angels n’a donné qu’un point et quatre coups sûrs en six manches au monticule. Keynan Middleton a assuré le sauvetage, son deuxième de la saison.

Ariel Miranda (7-6) a encaissé le revers après avoir donné quatre points, quatre coups sûrs et six buts sur balles en quatre manches et deux tiers.