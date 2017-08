Une chaude lutte pour un poste de bloqueur

Quelques aspirants se feront la lutte pour décrocher le poste de bloqueur partant laissé libre par le départ de Jean-Simon Roy pour la Ligue canadienne de football (LCF).

Du nombre, on retrouve Ketel Assé, qui en est à sa deuxième campagne avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

«C’est une année très importante pour moi, a indiqué le produit des Nomades de Montmorency. Je veux aider l’équipe et prendre ma place. J’ai peu joué l’an dernier, moins que j’aurais souhaité, mais je comprenais la situation. Je veux aider l’équipe et remporter la Coupe Vanier.»

Depuis le début du camp, Assé joue comme bloqueur à droite avec la première unité.

«À Montmorency, j’ai surtout joué à gauche, mais je dois être capable de faire les deux. Je suis en train de développer une complicité avec Samuel Thomassin, qui joue à mes côtés. Je connais mes jeux et ma technique s’est améliorée. Laval et Montmorency, c’était complètement différent comme système et j’ai vécu une période d’adaptation.»

De l’action pour la recrue

Parce que Francis Chabot effectue un retour progressif après avoir subi une fracture à une cheville lors de la Coupe Dunsmore, en novembre dernier, la recrue Nicolas Thibodeau voit beaucoup d’action. Il prend des répétitions comme bloqueur à gauche avec la première unité.

«C’est une belle marque de confiance des entraîneurs, mais ce serait un peu pimenté de croire que ça veut dire quelque chose en prévision de la saison, a souligné la recrue du Noir et Or de Valleyfield. Il y a un poste d’ouvert, mais il y a des vétérans devant moi. Ma présence au camp de printemps en Floride fait que le jeu se déroule plus lentement devant moi. La communication va bien et je n’ai pas à penser à 72 choses. Je peux jouer au lieu de réfléchir.»

Si trois recrues se sont greffées à la ligne offensive en janvier, deux autres ont fait la même chose au camp d’entraînement. Andy Genois et Cyrille Hogan-Saindon font leurs débuts. Le Rouge et Or mise sur 12 joueurs de ligne offensive.

Départ et blessures

Après avoir pris part à l’entraînement estival, le demi défensif Mathieu Savard, des Élans de Garneau, a décidé de plier bagage quelques jours avant le début du camp d’entraînement. «Il avait bien joué et il aurait pu causer des surprises, mais il disait ne plus avoir la flamme», a indiqué Constantin.

Samuel Maranda-Bizeau n’a pas été en mesure de terminer l’entraînement en raison d’une blessure au cou qui lui cause des maux de tête. Même chose pour le receveur Antony Dufour, qui est ennuyé par un malaise à un ischio-jambier. Le secondeur Philippe Ouellet s’est pour sa part blessé à une cheville samedi.

Un retour aux sources pour Collinson

Brad Collinson est de retour au sein du personnel d’entraîneur dans un rôle différent.

Entraîneur des porteurs de ballon et responsable du suivi scolaire, Collinson était parti au terme de la saison pour des raisons familiales. Son épouse, une avocate, est devenue associée dans un important bureau d’avocat et elle devait habiter dans la métropole.

«Brad revient dans un rôle de recruteur dans la région de Montréal comme en 2010 à ses débuts avec nous, a mentionné l’entraîneur-chef Glen Constantin. Brad sera aussi possiblement présent lors des parties à l’étranger.»

Le principal intéressé est très heureux de la tournure des événements, lui qui était présent pour les entraînements de samedi et dimanche. «Je suis vraiment content, a souligné le père de deux jeunes garçons. J’avais besoin de ça. Je m’ennuie du football, ce qui est tout à fait normal, mais je ne peux pas revenir dans le même rôle. Mon épouse a un travail qui lui demande beaucoup de temps.»

«Le recrutement a toujours fait partie de mes tâches et c’est quelque chose que j’aime. Je vais assister à des parties collégiales dans la région de Montréal et rencontrer les recrues potentielles. Je vais aussi être présent lors des parties du Rouge et Or à Montréal.»

Mise en garde

À la fin de l’entraînement, Constantin a servi une mise en garde à ses ouailles. Il a vu quelques plaqués qu’il n’a pas aimés.

«Nous avons un petit alignement et il n’est pas question de perdre des joueurs à l’entraînement en raison de jeux à risque.

«En général, ce sont les plus jeunes qui n’ont pas l’habitude de s’entraîner à notre manière. J’ai prévenu les joueurs qu’ils ne gagneront pas de temps de jeu en tentant des jeux risqués. Je vais sortir les dangers publics et ils perdront la possibilité de montrer leur savoir-faire aux entraîneurs.»