Nicolas Mahut et Pierre-Hughes Herbert triomphent à Montréal

Les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hughes Herbert ont été sacrés champions du tournoi de double de la Coupe Rogers de Montréal, l’emportant en trois manches de 6-4, 3-6 et 10-6 en finale aux dépens de l’Indien Rohan Bopanna et du Croate Ivan Dodig, dimanche.

Les cinquièmes têtes de série ont claqué quatre as et ont remporté pas moins de 88 % de leurs premières balles de service.

Les deux duos ont été efficaces au service, étant chacun brisé une fois en trois tentatives.

Les vainqueurs ont eu besoin de 81 minutes pour mettre un terme à la rencontre, dominant 59-55 au chapitre des échanges.