Neymar marque à son premier match avec le PSG

Neymar a marqué un but et réussi une passe décisive dès son premier match, contre Guingamp (3-0), et le Paris SG a rejoint le peloton des équipes ayant remporté leurs deux matches de Ligue 1, dimanche soir en clôture de la 2e journée.

HE'S OFF THE MARK!!!@neymarjr gets the goal monkey off his back on his debut, tapping home @ECavaniOfficial's assist! #EAGPSG pic.twitter.com/PonYekEWGE — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 13 août 2017

Monaco, vainqueur 4-1 à Dijon dans l'après-midi, y figure également en compagnie de Lyon, Marseille et Saint-Etienne, un peloton mené à la différence de buts par l'OL, toujours leader.

"Ney" et Paris passent le test

Local, national, international: l'engouement était total autour de Guingamp, ville de 7000 habitants devenue le coeur battant de la planète foot ce samedi soir, au point de rivaliser avec... Barcelone, où l'ex-club de "Ney" était opposé au Real Madrid en soirée pour le match aller de la Supercoupe d'Espagne.

Il y avait un énorme contraste entre le Roudourou, stade de quelque 18.000 personnes, et la superstar brésilienne, considérée comme l'un des meilleurs joueurs du monde derrière les hors normes Messi et Cristiano Ronaldo, devenu début août le plus cher du monde (222 M EUR de transfert). D'où une pression démentielle sur le Brésilien de 25 ans.

Or, titularisé sur son aile gauche habituelle, évinçant ainsi Pastore du onze de départ, Neymar s'est d'emblée adapté à sa nouvelle équipe, touchant de nombreux ballons, n'hésitant pas à dézoner. Une activité récompensée.

Il a inscrit son premier but en reprenant un ballon en retrait de Cavani (82e). Auparavant, Neymar avait délivré une passe décisive au même Uruguayen, pour le deuxième but parisien (62e) suivant de peu le but contre son camp du Guingampais Ikoko (52e). Une complicité Neymar-Cavani déjà patente.

Le Brésilien avait auparavant délivré un centre pour Marquinhos dont la tête heurtait la barre bretonne (35e), la meilleure occasion de la première période.