Les Nationals retiennent leur souffle

Le voltigeur des Nationals de Washington Bryce Harper s’est blessé sérieusement au genou gauche samedi soir, dans un gain de 3-1 sur les Giants de San Francisco.

Le joueur-vedette a effectué une course vers le premier but et s’est tordu la jambe au moment où son pied a touché le coussin. Il est ensuite tombé au sol en douleur.

La durée de son absence n’a toujours pas été déterminée, alors que Harper devrait passer des tests médicaux dimanche.

«Nous prions pour que ce ne soit pas trop sérieux. Nous demandons à tous les amateurs des Nationals et de baseball de prier pour lui ce soir, parce qu’il est vraiment en douleur», a mentionné le gérant des Nationals, Dusty Baker, au MLB.com après la rencontre.

L’incident a donné froid dans le dos à tout le monde dans le stade, y compris les joueurs des Giants.

«Les coussins semblaient mouillés en raison de la pluie, a souligné le joueur de premier but Ryder Jones. On était sur le point d’entrer en collision puisque [Jeff] Samardzija se dirigeait vers le coussin. C’est un accident terrible.»

Après avoir connu une année 2016 en dents de scie, Harper a retrouvé ses repères cette saison. Il présente une excellente moyenne au bâton de ,326 avec 29 circuits et 87 points produits en 106 duels. Même si les Nationals sont bien installés au sommet de la section Est de la Ligue nationale, l’absence de Harper en éliminatoires pourrait s’avérer fatale.

«Lorsque tu vois un joueur de ce calibre, ou n’importe qui, se blesser de cette façon, tu ne peux qu’espérer pour le mieux, a indiqué l’artilleur des Nationals Edwin Jackson. C’est le genre de joueur qui est impossible à remplacer.»