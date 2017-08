La Coupe Rogers tire à sa fin après avoir offert une semaine de beaux moments aux amateurs de tennis du Québec.

Nos animateurs, descripteurs et analystes ont eux aussi passé une très belle semaine et ils ont pris la peine de dévoiler leurs coups de cœur respectifs, tout juste avant la grande finale masculine entre Roger Federer et Alexander Zverev.

C’est à vois dans la vidéo ci-dessus!