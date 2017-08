Howie Kendrick tranche avec un grand chelem

Un grand chelem de Howie Kendrick en 11e manche a permis aux Nationals de signer une victoire de 6-2 face aux Giants de San Francisco, dimanche soir, à Washington.

Daniel Murphy et Ryan Zimmerman ont également frappé la longue balle pour les Nationals. Il s’agissait d’un quatrième circuit cette saison pour Kendrick, d’un 20e pour Murphy et d’un 27e pour Zimmerman.

Pablo Sandoval a lui aussi propulsé la balle de l’autre côté de la clôture pour les Giants dans la défaite, qui a été portée au dossier d’Albert Suárez (0-2). Après n’avoir cédé qu’un but sur balles en deux manches au monticule, Matt Albers a obtenu la victoire.

Plus tôt en journée, les Giants avaient remporté la première partie de ce programme double par la marque de 4-2.

Chris Stratton (1-2) a livré une solide prestation sur la butte, n’accordant que cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers. Il a également réussi 10 retraits au bâton. Sam Dyson a réalisé le sauvetage.

Sur le plan offensif, Joe Panik s’est illustré chez les visiteurs en produisant deux points avec un simple, en deuxième manche. Gorkys Hernandez et Kelby Tomlinson ont généré les autres points des Giants dans la victoire.

Pour sa part, Anthony Rendon a produit deux points pour les Nationals en fin de huitième manche avec son 22e circuit de la saison. A.J. Cole a encaissé le revers.