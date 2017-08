Giancarlo Stanton égale un record d’équipe

Giancarlo Stanton a égalé le record de concession des Marlins de Miami dimanche après-midi en frappant son 42e circuit de la saison. Il a également aidé son équipe à signer une victoire de 5-3 face aux Rockies du Colorado, en Floride.

Gary Sheffield détenait le record pour le plus grand nombre de circuits claqués en une saison par un joueur des Marlins.

Le lanceur Vance Worley et le joueur d’avant-champ Mike Aviles ont chacun produit deux points pour les favoris de la foule.

Carlos González a produit deux points dans la défaite grâce à un simple.

Javy Guerra (1-0) a signé la victoire, lui qui n’a donné qu’un but sur balles aux frappeurs adverses en deux manches sur la butte. Odrisamer Despaigne a obtenu le sauvetage.

La défaite est allée au dossier de German Márquez (9-5) qui a concédé cinq points, sept coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et un tiers.