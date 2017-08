Justin Thomas remporte le Championnat de la PGA

L’Américain Justin Thomas a remporté le premier titre majeur de sa carrière en enlevant le Championnat de la PGA, dimanche, à Charlotte, en Caroline du Nord.

Il s’agit d’une quatrième victoire cette saison pour le golfeur de 24 ans et d’une cinquième en carrière sur le circuit.

Thomas a complété la quatrième et dernière ronde avec un pointage de 68, soit trois coups sous la normale. Il a réussi six oiselets et commis trois bogueys sur le parcours final. Ce résultat lui a permis de passer de la quatrième place au sommet du classement. Il a conclu le tournoi avec un cumulatif de 276 (-8).

L’Italien Francesco Molinari, l’Américain Patrick Reed et le Sud-Africain Louis Oosthuizen ont terminé à égalité au deuxième rang avec un total de 278 (-6).

Molinari et Reed ont tous deux enregistré une ronde finale de 67 (-4) ce qui leur a permis de grimper de cinq échelons. Quant à Oosthuizen, il a rapporté une dernière carte de 70, soit un coup sous la normale.

Alors qu’il occupait le sommet du classement après les trois premières ronde, l’Américain Kevin Kisner a connu une journée difficile, enregistrant notamment quatre bogueys et un double boguey. Il a conclu la ronde finale avec un pointage de 74 (3) et a dû se contenter de la septième place en vertu d’un cumulatif de 280 (-4).

Le Canadien Graham DeLaet s’est maintenu au septième rang grâce à une ronde de 69 (-2).

DeLaet était le seul Canadien toujours en lice puisque Mackenzie Hughes et Adam Hadwin ne se sont pas qualifiés pour les rondes du week-end.