Zinédine Zidane va prolonger son contrat avec le Real Madrid

Zinédine Zidane a confirmé samedi qu'il allait prolonger prochainement son contrat d'entraîneur du Real Madrid et il s'est dit «content» de la «confiance» accordée par le club madrilène, avec lequel il vient de remporter deux Ligues des champions consécutives.

«Je suis content, parce que c'est une marque de confiance, d'avoir bien fait notre travail», a dit l'icône du foot français lors d'une conférence de presse à Valdebebas à la veille du match aller de la Supercoupe d'Espagne, dimanche, contre le FC Barcelone.

«Je suis super content, on est très content. Après, l'objectif c'est toujours le même, tant que je serai là. C'est ce qui m'anime. On sait où on est, et c'est magnifique ce qu'on vit.»

Dans son édition de samedi, le quotidien sportif madrilène AS a rapporté que Zidane s'était mis d'accord avec le club sur une prolongation de contrat de trois saisons, jusqu'en 2020, assortie d'un doublement de son salaire à «presque 8 millions d'euros».

Le journal précise que l'accord devrait être officialisé prochainement.