Vasek Pospisil incapable de se qualifier à Cincinnati

Le Canadien Vasek Pospisil a plié l’échine en deux manches identiques de 6-4 devant l’Australien John-Patrick Smith, samedi, dans un match de premier tour qualificatif au tournoi de Cincinnati.

Le perdant a été coulé par ses neuf doubles fautes et son piètre pourcentage de réussite de 48 % sur ses premiers services. Son adversaire classé au 212e rang mondial a réussi deux bris en sept occasions et dominé 73-65 au chapitre des points remportés. Le Britanno-Colombien a claqué six as pendant la rencontre ayant duré 90 minutes.

Occupant la 75e place de l’ATP, Pospisil était la sixième tête de série des qualifications.