Mike Clevinger ne donne rien aux Rays

Mike Clevinger a été solide au monticule pendant sept manches et les Indians de Cleveland ont défait les Rays de Tampa Bay au compte de 3-0, samedi en Floride.

Clevinger (6-4) a permis seulement quatre coups sûrs et un but sur balles, retirant neuf rivaux sur des prises.

Joe Smith et Cody Allen ont été parfaits en relève, le dernier savourant son 20e sauvetage de la saison.

Acquis récemment des Mets de New York, Jay Bruce a bien fait, totalisant deux coups sûrs et deux points produits. L’ancien des Blue Jays de Toronto Edwin Encarnacion a également placé la balle en lieu sûr à deux reprises.

Dans une cause perdante, le partant des Rays Chris Archer (8-7) a concédé trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers de travail.