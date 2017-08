Masahiro Tanaka a mal à l’épaule

Les Yankees de New York ont placé le nom du lanceur Masahiro Tanaka sur la liste des blessés pour 10 jours, samedi, en raison d’une inflammation à l’épaule droite.

Le droitier a éprouvé des ennuis cette saison et son départ de mercredi contre les Blue Jays de Toronto en fut un bon exemple. En quatre manches, il a concédé trois points, dont deux mérités, deux coups sûrs et cinq buts sur balles. Le vétéran devait renouer avec l’action lundi face aux Mets de New York.

Tanaka affiche un dossier de 8-10 et une moyenne de points mérités de 4,92 en 2017.

Pour combler le poste vacant, l’organisation new-yorkaise a rappelé l’artilleur Giovanny Gallegos de son club-école AAA de Scranton/Wilkes-Barre.