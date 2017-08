L'adversaire de Shapovalov est-il une future légende?

L'adversaire du Canadien Denis Shapovalov en demi-finale de la Coupe Rogers, Alexander Zverev, est-il une future légende du tennis?

À seulement 20 ans, l'Allemand - qui affronte l'Ontarien vers 20h, samedi soir - est la quatrième tête de série du tournoi à Montréal et la huitième raquette mondiale. Il compte déjà plusieurs têtes d'affiche à son tableau de chasse, comme Stanislas Wawrinka et Novak Djokovic.

Celui qu'on surnomme «Sascha» est pressenti comme le plus grand espoir de son sport, et le successeur des Nadal, Djokovic, Murray et Federer dans cinq ans.

Zverev sera-t-il éventuellement assis sur le trône du numéro un mondial?

Voyez le reportage d'Alexandre Régimbald sur le surdoué dans la vidéo ci-dessus.