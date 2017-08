«Je me suis adapté assez rapidement» - Samuel Piette

Au terme d'une victoire convaincante de 3-0 de l'Impact, la glace est maintenant brisée pour Samuel Piette, qui n’a pas mis de temps à s’adapter à la MLS.

En fait, le Québécois n’a eu besoin que d’une dizaine de minutes avant de se mettre en marche, bien que le style nord-américain n’a rien à voir avec celui préconisé en troisième division espagnole.

«Au début ça m’a pris 5-10 minutes [m'adapter]. Le niveau était plus intense, un peu plus nord-sud. Il n'y avait pas beaucoup de moments calmes. Après avoir analysé le jeu, je me suis adapté assez rapidement,» de confier Piette, qui a joué un fort match.

Le nouveau venu a parfaitement rempli son rôle de numéro 6, prônant un jeu sobre, mais ô combien efficace, en plus de récupérer plusieurs ballons.

Sam Piette ce soir :

��74 ballons (1er #IMFC)

⚪️91,7% passes réussies (1er)

⚫️7 tacles (1er)

⚽️10 ballons récupérés (1er)#ImpactTVASports — Vincent Destouches (@100_Soccer) 13 août 2017



«C’est très intense dans cette ligue, répète Piette. On n’arrête pas de courir. Moi qui est milieu défensif, qui récupère beaucoup de ballons et couvre beaucoup de terrain, je n’ai pas eu 30 secondes de marche.»

Dans l'ensemble, le Repentignois peut qualifier sa soirée de succès.

«La victoire, c’est la cerise sur le sundae. Je crois personnellement que j’ai joué un bon match. Toute l’équipe a eu un bon match.»

Voyez son entrevue après la victoire des siens dans la vidéo ci-dessus.