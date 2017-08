EN DIRECT: Impact – Union

L’Impact et l’Union se retrouvent pour une troisième fois cette saison, ce soir, alors que les deux équipes s’affrontent au Talen Energy Stadium, en banlieue de Philadelphie.

Le match est présenté en direct à TVA Sports.

La marque est de 0-0.

PREMIÈRE DEMIE

3e minute : Daniel Lovitz (IMFC) attaque sur la gauche et remet la balle à Blerim Dzemaili, dont le tir rate la cible de peu

1ère minute : début du match

Ce troisième affrontement est crucial pour les deux rivaux dans le cadre de la course aux éliminatoires. En ce moment, Philadelphie compte 29 points pour le huitième rang dans l’Est. L’Impact est juste en-dessus, avec 27 points.

Les deux cherchent à rejoindre le Crew de Columbus, détenteur de la sixième et dernière place donnant accès aux éliminatoires, avec 32 points.

Ce match sera également le premier du nouveau-venu Samuel Piette dans l’uniforme de l’Impact. Acquis il y a une semaine et demie, le Québécois n’avait pu participer au match de samedi dernier puisque l’Impact n’avait pas reçu tous les documents officialisant son transfert.

Il a certainement l’occasion de faire ses débuts ce soir, puisque Marco Donadel et Hernan Bernardello sont présentement blessés.

Voici les formations pour le match de ce soir:

Voici VOTRE XI partant contre @PhilaUnion ! Here's YOUR starting XI against #DOOP ! #IMFC #PHIvMTL #FIDÈLES pic.twitter.com/H1Is3waAc1

Squad for tonight. Kickoff coming at 8pm on @CSNPhilly#JoinOrDie pic.twitter.com/1QJHIBjggM