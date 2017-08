Giancarlo Stanton en feu

Giancarlo Stanton a claqué un huitième circuit à ses neuf derniers matchs, aidant les Marlins de Miami à défaire les Rockies du Colorado au compte de 4-3, samedi soir en Floride.

Il s’agit d’une 41e longue balle cette saison pour le voltigeur, qui domine les ligues majeures à ce chapitre. Sa frappe de trois points a procuré une avance de 4-1 aux Marlins en quatrième manche.

Stanton a conclu le duel avec trois points produits.

Justin Nicolino (1-1) a signé son premier gain de la saison, allouant un point mérité, six coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et un tiers. Brad Ziegler a savouré un quatrième sauvetage en 2017.

Dans la défaite, le partant Jeff Hoffman (6-4) a concédé quatre points mérités, sept coups sûrs et trois passes gratuites en cinq manches.

Charlie Blackmon a frappé quatre coups sûrs et inscrit deux points.