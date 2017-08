Gabriela Dabrowski éliminée en double

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire lettone Jelena Ostapenko ont subi une défaite de 7-5 et 6-3 aux mains des Tchèques Lucie Safarova et Barbora Strycova, samedi à Toronto, en quart de finale du tournoi de double de la Coupe Rogers.

Les troisièmes têtes de série de la compétition ont eu besoin de 1 h 16 min pour l’emporter dans ce duel initialement prévu la veille.

Occupant le 21e rang mondial de la spécialité, Dabrowski a vu son duo commettre six doubles fautes, comparativement à quatre pour le tandem adverse. Chaque équipe a réussi deux as, mais les gagnantes ont réalisé sept bris en 10 occasions. Pour leur part, la Canadienne et la joueuse lettone ont pris le service ennemi cinq fois en 14 opportunités.

Safarova et Strycova ont eu le dessus 68-55 au chapitre des points remportés.