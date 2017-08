Bradley Wright-Phillips et les Red Bulls dominent l'Orlando City SC

Bradley Wright-Phillips a inscrit le but décisif en deuxième demie et les Red Bulls de New York ont infligé un revers de 3-1 à l’Orlando City SC, samedi soir à Harrison, au New Jersey.

L’attaquant a touché la cible à la 60e minute, effectuant une glissade pour rediriger la passe d’Alex Muyl au fond du filet.

Sean Davis a compté le filet d’assurance 20 minutes plus tard.

L’équipe floridienne a pris les devants à la 18e minute grâce à Carlos Rivas, dont le tir du pied gauche a échappé au gardien Luis Robles.

Le défenseur Léo Pereira a cependant redirigé le ballon dans son propre filet, ce qui a permis aux favoris locaux de niveler le pointage à la demi-heure de jeu.

Les vainqueurs ont eu possession du ballon pour 55,3 % de la rencontre.