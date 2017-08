Bolt se blesse pour sa dernière course

Arrivé au terminus de sa carrière, la superstar Usain Bolt a été foudroyé dans la dernière ligne droite de la finale du relais du 4x100 m des Mondiaux de Londres, s'écroulant sur la piste, incapable de mener le bâton à l'arrivée samedi soir.



Lancée à la poursuite du Britannique Nethaneel Mitchell-Blake et de l'Américain Christian Coleman, la grande carcasse s'est cabrée à une cinquantaine de mètres de l'arrivée, la jambe gauche en déséquilibre.



La légende vivante du sprint (huit médailles d'or olympiques, onze aux Mondiaux) a refusé le fauteuil roulant qu'on lui proposait, se relevant péniblement en se tenant derrière la cuisse gauche pour retrouver ses partenaires jamaïcains. Forcément déçus comme lui.



La plus formidable machine à sprinter s'est grippée pour sa dernière exhibition.



Seulement troisième du 100 m il y a une semaine, son premier échec en grand championnat depuis dix ans, Bolt (30 ans) a raté ses adieux sur le plan sportif. Comme des combats de trop.



Ovationné

Il aura néanmoins eu à Londres la confirmation, s'il en était besoin, de son immense pouvoir sur les foules qui l'ont ovationné et chéri. Scandant son nom, ils ont sifflé l'Américain Justin Gatlin, le vainqueur du 100 m, qui porte comme un fardeau ses quatre ans de suspension pour dopage.



L'homme le plus rapide de tous les temps (9 sec 58 au 100 m, 19 sec 19 au 200 m) aura finalement surtout savouré sa dernière matinée, pour les séries.



Au temps de sa splendeur et de celle du sprint jamaïcain, le roi n'apparaissait pas le matin, laissant à un remplaçant le soin d'expédier la formalité des qualifications. Lui n'arrivait que le soir, en habit de lumière dans son maillot jaune.



Samedi soir, la magie n'a plus fonctionné. Et, pendant que la Foudre était au sol, Mitchell-Blake résistait à Coleman (37.47 à 37.52) pour donner l'or que la Grande-Bretagne avait auparavant espéré de Mo Farah.



L'autre événement, plutôt un coup de tonnerre, a été en effet la première défaite en grand championnat du héros britannique, lui aussi battu dans la dernière ligne par l'Ethiopien Muktar Edris.



Le doublé semble interdit à Londres. Après l'échec du Sud-Africain Wayde Van Niekerk (1er du 400 m/2e du 200 m), l'idole du stade Mo Farah a également échoué. L'Ethiopienne Almaz Ayana, lauréate du 10.000 m, tentera de vaincre le signe indien sur 5000 m dimanche, lors de la journée de clôture.



"J'étais super préparé et je savais que j'allais le battre. Après le 10 km, Mo Farah était peut-être fatigué et il n'avait plus assez de jus pour le sprint. J'étais plus fort. Je suis le nouveau champion pour l'Ethiopie. Je suis le prochain champion", a assuré le vainqueur, âgé de 23 ans.



"Mes jambes n'en pouvaient plus en entrant dans la ligne droite. Et les Ethiopiens ont été forts en sacrifiant deux des leurs", a admis Farah, les larmes aux yeux.



La dernière défaite de Farah, sur 10.000 m aux Mondiaux 2011 à Daegu (Corée du Sud), avait été déjà l'oeuvre d'un Ethiopien, Ibrahim Jeilan.



Felix puissance 15

L'Américaine Allyson Felix, or avec le relais 4X100 m, a elle définitivement dépassé Bolt et Merlene Ottey au titre d'athlète le plus médaillé aux Mondiaux, avec désormais 15 breloques contre "seulement" 14 pour les deux légendes.



Et dimanche, la Californienne devrait porter son total à 16, avec le relais 4X400 m, dont les Américaines sont favorites.



La Russe sous drapeau neutre Maria Lasitskene a déployé ses longues jambes pour un vol impeccable au-dessus de la barre posée à 2,03 m. Suffisant pour conserver son titre.



Au 100 m haies, l'Australienne Sally Pearson a brisé l'hégémonie américaine sur la discipline.



Au décathlon, synthèse de toutes les disciplines en dix travaux, le Français Kevin Mayer a dominé avec 8768 pts, terminant avec des douleurs au coude droit et des larmes de joie, devant la paire allemande Rico Freimuth (8.564 pts) et Kai Kazmirek (8488 pts).