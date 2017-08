Andrew Benintendi s'éclate face aux Yankees

Andrew Benintendi a claqué deux circuits et produit six points, aidant les Red Sox de Boston à défaire les Yankees de New York au compte de 10-5, samedi dans le Bronx.

Les visiteurs ont d’abord égalisé la marque en deuxième manche grâce à Mookie Betts, qui a produit deux points sur un simple. Benintendi a ensuite frappé une longue balle de trois points.

Le voltigeur est revenu à la charge à la cinquième reprise avec son deuxième coup de canon de la rencontre, portant ainsi la marque à 8-3.

Betts, Mitch Moreland et Rafael Devers ont tous placé la balle en lieu sûr à deux reprises.

L’ancien des Yankees Eduardo Nunez a inscrit deux points.

Au monticule, Drew Pomeranz (12-4) a concédé trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers de travail.

Son vis-à-vis Luis Severino (9-5) a connu un rare mauvais départ, étant victime de huit points mérités, huit coups sûrs et deux passes gratuites en quatre manches et un tiers.

Les favoris de la foule avaient pris l’avance lors de la manche initiale grâce à un circuit de deux points de Gary Sanchez. Ce dernier et Didi Gregorius ont obtenu deux coups sûrs chacun.

Les vétérans Chase Headley et Jacoby Ellsbury ont réussi une longue balle en solo en neuvième manche.

Les deux formations ont commis deux erreurs en défensive.

Les Yankees avaient enlevé le premier duel de cette série de trois au compte de 5-4 vendredi, à la suite d’une poussée de cinq points en huitième manche.

Les Red Sox feront confiance à leur as Chris Sale pour le dernier match de la série, dimanche soir. L’ancienne vedette des White Sox de Chicago fera face à un autre gaucher, soit la recrue Jordan Montgomery.