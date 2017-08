Une troisième manche payante pour les Pirates

Les Pirates de Pittsburgh ont inscrit quatre points à leur troisième tour au bâton, en route vers un gain de 4-2 sur les Blue Jays, vendredi soir à Toronto.

Après avoir vu John Jaso croiser le marbre à la suite d’une erreur du joueur de deuxième but Rob Refsnyder, Josh Harrison a réussi un simple opportun pour procurer une avance de 2-1 aux visiteurs.

Le voltigeur Andrew McCutchen a ensuite cogné un double au champ droit, poussant Adam Frazier au marbre. Harrison a inscrit le quatrième point de son équipe sur un ballon-sacrifice de Josh Bell.

Harrison a conclu le duel avec deux coups sûrs, mais les Pirates n’en ont totalisé que quatre.

Le partant Jameson Taillon (7-5) a œuvré au monticule pendant six manches, allouant deux points sur six coups sûrs et un but sur balles. Le droitier a cumulé sept retraits sur des prises.

Felipe Rivero a fait le boulot en neuvième manche, signant son 12e sauvetage de la campagne.

Le voltigeur Kevin Pillar avait inscrit les Jays au pointage en deuxième manche, produisant un point sur un ballon-sacrifice.

Jose Bautista a pour sa part claqué sa 20e longue balle de la saison à la troisième reprise.

Le joueur de premier but Justin Smoak a placé la balle en lieu sûr à deux reprises, tout comme Ryan Goins.

Par ailleurs, Russell Martin a quitté la rencontre avant d’amorcer la deuxième manche. La nature de sa blessure n’a cependant pas été dévoilée.

Les deux équipes se retrouveront samedi pour le deuxième match de la série. Trevor Williams sera sur la butte pour les Pirates et tentera de mériter son sixième gain de l’année.

Il sera opposé à Chris Rowley, qui effectuera son premier départ en carrière dans les ligues majeures.