Un poids de moins sur les épaules d’Hugo Richard

Hugo Richard aborde le camp d’entraînement dans un tout autre état d’esprit que l’an dernier et avec un poids de moins sur les épaules.

Le pivot du Rouge et Or de l’Université Laval piaffait d’impatience de sauter sur le terrain avec ses coéquipiers. «C’était mon état d’esprit et je ne sais pas pourquoi, mais je n’avais pas hâte que le camp débute l’an dernier, a confié Richard. C’est différent cette année.

«Même si j’ai été deux semaines au camp des Alouettes, j’ai fait tout ce que je voulais. C’était le temps de revenir et de recommencer.»

Sa première conquête de la Coupe Dunsmore et de la Coupe Vanier a été fort appréciée. «J’ai établi que j’étais capable de gagner, a souligné le joueur par excellence de la Coupe Vanier. Ça va me donner un peu de répit. Ce fut un soulagement de gagner le 26 novembre mais on doit poursuivre.

On en veut plus. Ça fait longtemps que je ne porte plus notre chandail de champions de la Coupe Vanier. Nous sommes maintenant en 2017 et nous sommes passés à autre chose. Il n’y a pas eu de relâchement à l’entraînement et ça ne paraît pas que nous avons gagné. Les gars se donnent.»

Impact

Les joueurs de 3e et 4e année de l’édition actuelle n’avaient jamais vécu l’ivresse de la victoire ultime.

«On a brisé la glace, a imagé le produit des Cheetahs de Vanier qui amorce sa 4e campagne universitaire. Ça va nous aider au niveau de la confiance et de l’expérience.

«Plusieurs d’entre nous ne s’étaient jamais rendu jusqu’au bout et on sait maintenant l’éthique que ça prend. On devait le vivre pour apprendre.»

Si les titres de la Coupe Dunsmore et de la Coupe Vanier ont insufflé une dose de confiance à Richard, la victoire dans l’antre des Carabins de l’Université de Montréal en saison régulière a aussi eu un impact important.

«Cette victoire nous a enlevé un stress, a-t-il reconnu. On n’avait pas peur, mais on savait que ce n’était pas facile de gagner dans cet environnement hostile et on l’a fait. On a brisé la glace et on savait que nous serions capables de le refaire si nous devions y retourner trois semaines plus tard.»

Expérience

Justin Éthier estime que la confiance acquise en novembre dernier représente un facteur important pour son pivot.

«Hugo a connu toute une fin de saison et il a acquis une énorme expérience, a raconté le coordonnateur offensif lavallois. En raison de nos succès passés, tu ne veux pas être le quart-arrière qui ne remportera pas une Coupe Vanier. Personne ne pourra lui enlever ce titre. C’est la différence que je vois avec l’an dernier.»