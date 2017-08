Craig Ramsay à la tête de la formation slovaque

Celui qui a agi en tant que conseiller chez les Canadiens de Montréal depuis août 2015 , Craig Ramsay, a été nommé en tant qu’entraîneur-chef de la formation nationale de la Slovaquie, vendredi.

Ramsay a accepté un contrat de deux ans lors desquels la Slovaquie prendra part aux Jeux olympiques de Pyeongchang de 2018, au Championnat du monde de 2018 au Danemark et le Championnat du monde de 2019, en Slovaquie.

Ramsay remplace ainsi Zdeno Ciger.

Outre son passage avec les Canadiens, Ramsay a été entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie et des Thrashers d’Atlanta en plus d’être adjoint chez les Sabres de Buffalo, les Panthers de la Floride, les Sénateurs d’Ottawa, les Flyers, le Lightning de Tampa Bay, les Bruins de Boston et les Oilers d’Edmonton.

Il a remporté la coupe Stanley en 2004 avec le Lightning alors qu’il était l’adjoint de John Tortorella.

Ramsay a disputé 1070 matchs, tous dans l’uniforme des Sabres, dans la LNH à titre d’attaquant. Il a amassé 672 points, dont 252 buts.