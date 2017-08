Sidney Crosby dans la mire

La neuvième édition du Pro-Am vient à peine de se terminer que les organisateurs ont déjà en tête l’édition anniversaire en 2018, qu’ils promettent mémorable. Nul autre que le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, figure parmi les invités potentiels.

«On travaille sur deux gros noms, dont Crosby, a confirmé l’un des organisateurs, Alain Rioux, parlant de la présentation de jeudi comme d’un véritable succès. Il reste à Cole Harbour et si ça prend un jet privé pour qu’il vienne, ça va être ça. On veut faire quelque chose de spécial pour le 10e anniversaire. On a une idée, mais je ne peux pas encore en parler.»

L’amitié qui s’est forgée au fil des ans entre le joueur étoile et Patrice Bergeron, qui donne son nom à l’événement au même type que l’ancien attaquant Simon Gagné, pourrait faciliter la venue du «87» dans la Vieille Capitale, l’an prochain. Rappelons que Crosby et Bergeron ont évolué ensemble à maintes reprises sur la scène internationale dans l’uniforme d’Équipe Canada.

Questionné à ce sujet quelques minutes plus tard, le patineur des Bruins de Boston s’est montré prudent, disant n’avoir jamais abordé cette possibilité avec Crosby. Il a toutefois souhaité que de «gros noms» goûtent à l’expérience pour le 10e rendez-vous.

Si la présence de Crosby est toujours sous la forme embryonnaire, celle de son coéquipier Brad Marchand, garantie par Alain Rioux, ajoutera assurément du piquant au Pro-Am. Quant au capitaine honoraire, la tâche reviendra à Marc-Édouard Vlasic, des Sharks de San Jose.

Montant record

Au moment d’écrire ces lignes, le montant versé aux trois organismes associés à l’événement, soit le Pignon Bleu, Leucan et la Fondation Philippe-Boucher, était de 181 000 $, selon les organisateurs, plus heureux que jamais que tous les billets aient été vendus. Le précédent record, établi l’an dernier, était de 130 000 $.

«Oui, ç’a été bon, a dit Rioux. Il faut comprendre que les joueurs viennent au Pro-Am pour nous faire plaisir, pour faire plaisir aux enfants et pour aider les causes. Quand ils vont au Boot Camp, ils le font pour eux pour se mettre en forme pour le camp d’entraînement qui s’en vient.»