Pas de Tom Brady, pas de victoire pour les Patriots

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont pas utilisé le quart-arrière Tom Brady lors de leur premier match préparatoire, jeudi au Gillette Stadium, et les Jaguars de Jacksonville en ont profité pour l’emporter 31-24.

Le célèbre numéro 12 a toutefois revêtu son uniforme, essentiellement pour voir le pivot substitut Jimmy Garoppolo en action. Celui-ci a complété 22 de ses 28 passes pour des gains de 235 verges et deux majeurs.

Chez les vainqueurs, Blake Bortles a rejoint ses coéquipiers trois fois en cinq occasions pour un total de 16 verges. Chad Henne a assumé le gros du travail de quart, atteignant la cible cinq fois sur six pour 139 verges et un touché.

Par ailleurs, Corey Grant s’est distingué pour la formation floridienne avec 120 verges au sol et une course dans la zone payante. Keelan Cole a ajouté 108 verges et un touché en deux réceptions.

Cody Hollister a bien fait pour les champions du Super Bowl avec 116 verges en sept attrapés.