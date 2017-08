Neymar pourra enfin faire ses débuts avec les PSG

Fin du suspense. Après avoir manqué le coup d'envoi du championnat face à Amiens en raison d'un document administratif manquant, la nouvelle rockstar du football français et du Paris Saint-Germain, Neymar, sera qualifié pour le match de la deuxième journée de Ligue 1, dimanche, à Guingamp.

«Le contrat de Neymar sera homologué dans l'après-midi, il pourra jouer dimanche» à Guingamp, a annoncé la Ligue de football (LFP) à l'AFP. Quelques minutes plus tôt, c'était la Fédération (FFF) qui avait affirmé avoir «reçu» le fameux Certificat international de transfert (CIT), nécessaire pour que la star brésilienne puisse évoluer sous ses nouvelles couleurs.

Réaction en chaîne

C'était l'absence de ce CIT, qui devait être délivré par la Fédération espagnole (RFEF), qui avait empêché l'attaquant de 25 ans de débuter dès la semaine précédente, face à Amiens. Après avoir été présenté en grande pompe par le PSG au Parc des Princes, il avait dû regagner les tribunes pour suivre la rencontre.

Pourquoi ce laps de temps? La Fédération espagnole expliquait attendre le feu vert de l'ancien club de Neymar, Barcelone. Lequel disait attendre que l'argent de la gigantesque clause libératoire de Neymar, 222 millions d'euros, ait bien été viré sur son compte en banque pour autoriser la transmission de ce document.

Vendredi matin, une source au sein de l'ancien club du Brésilien, le FC Barcelone, a déclaré à l'AFP que «le Barça a reçu et encaissé le chèque et par conséquent à partir de maintenant il met en route les démarches de transfert» du joueur. Un feu vert initial qui a enfin mis un terme à l'imbroglio juridique.

L'ailier brésilien sera donc disponible pour jouer dimanche contre Guingamp, et si son nouvel entraîneur Unai Emery peut très bien décider de ne pas le titulariser, l'hypothèse semble quand même peu probable vu le statut du joueur au PSG et le retentissement mondial de son transfert.

C'est donc un sacré événement que s'apprêtent à vivre le stade du Roudourou et ses 17 000 places, toutes déjà vendues. Interrogé par le quotidien Le Télégramme, le premier jeudi soir à avoir affirmé que le CIT de 'Ney' était sur le point d'être délivré, le président de Guingamp Bertrand Desplat a ainsi expliqué ressentir «beaucoup de fierté pour le club» d'être «au milieu de cette actualité».

La présence de Neymar est aussi une excellente nouvelle pour le PSG et ses supporters, pour les diffuseurs de la rencontre, les instances du football français et aussi pour les spectateurs bretons qui ont pris leur billet pour la rencontre.

Neymar peut jouer, mais à quel poste?

Les seuls à ne pas se réjouir de la présence de Neymar seront peut-être les défenseurs guingampais, qui risquent de passer 90 minutes stressantes à surveiller la nouvelle merveille du championnat de France, ses dribbles inarrêtables et ses éclairs de génie.

Côté Barcelone, le gigantesque transfert de fonds n'est pas une information anodine au moment où le club tente d'enrôler, pour remplacer Neymar, le Brésilien Philippe Coutinho et le Français Ousmane Dembélé. Or, leurs clubs respectifs, Liverpool et le Borussia Dortmund, se montrent très gourmands en indemnités de transfert.

Pour le PSG, la question la plus pressante est désormais de savoir comment jouer avec Neymar. En 4-3-3, comme la saison dernière, ce qui pousserait l'Allemand Julian Draxler sur le banc? En 4-2-3-1, schéma de jeu apprécié par Unai Emery mais offrant peut-être moins de garanties défensives?

Quel que soit le plan de jeu, la première apparition de Neymar sous le maillot parisien sera en tout cas un événement qui devrait profiter d'une vaste répercussion dans le monde. Et indirectement, Guingamp aussi. Même si, comme l'a rappelé Bertrand Desplat dans Le Télégramme: «Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas ou voler la vedette à celui qui la mérite».