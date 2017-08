Marin Cilic déclare forfait pour Cincinnati

Le Croate Marin Cilic, 6e joueur mondial et récent finaliste à Wimbledon, a renoncé à défendre son titre au Masters 1000 de Cincinnati (13-20 août) en raison d'une blessure aux adducteurs, a-t-il annoncé vendredi.

«Je ne me sens pas encore à 100% de ma forme pour me battre au plus haut niveau et défendre mon titre là-bas», a précisé le droitier âgé de 26 ans, dans un message publié sur sa page Facebook.

Il n'a plus rejoué depuis sa finale perdue contre Roger Federer à Wimbledon en juillet, où il a contracté une blessure aux adducteurs. Mais le Croate a assuré qu'il sera «de retour dans l'action très bientôt».

«J'attends avec impatience les Internationaux des États-Unis (28 août-10 septembre)», a-t-il déclaré.

Cilic a remporté à New York en 2014 l’unique titre du Grand Chelem de sa carrière.