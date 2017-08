L'Impact en mission à Philadelphie

L'Impact de Montréal va affronter l'Union à Philadelphie, samedi soir.

C'est un match important pour la troupe de Mauro Biello, qui se bat toujours pour une place en éliminatoires. Avec trois matchs en main, l'Impact est à cinq points de Colombus, détenteur de la dernière place donnant accès au tournoi automnal de la MLS.

Une victoire à Philadelphie permettrait d'obtenir trois points importants pour la formation montréalaise.

Avec la saga Ballou Tabla et l'échange de Calum Mallace, la semaine a été mouvementée pour l'Impact. Mais il faut mettre tout ça de côté et se concentrer sur le match contre l'Union, un rival direct en prévision des éliminatoires. «C'est normal que des choses arrivent et il faut les gérer, mais le message, c'est toujours l'importance de ce match», a expliqué Mauro Biello.

Après ce match à Philadelphie, l'Impact va disputer quatre rencontres à domicile. Une occasion en or d'obtenir des points importants pour combler son retard au classement. «Nous devons faire preuve de constance si nous voulons disputer les séries éliminatoires. Ce match à Philadelphie sera aussi une occasion de lancer un message» a avancé le vétéran Dominic Oduro.

Le milieu de terrain Samuel Piette pourrait disputer un premier match en tant que partant, samedi soir. Il a avoué ressentir une certaine nervosité.

«Il y a pas mal de monde qui regarde ma famille et les médias alors c'est un peu plus stressant que d'habitude» a-t-il laissé tomber, vendredi matin, avant l'entraînement. Il pourra cependant compter sur le soutien de son capitaine Patrice Bernier, avec qui il a également joué sur l'équipe canadienne.

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.