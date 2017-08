Les bolides retournent en piste au GP3R

La seconde fin de semaine du Grand Prix de Trois-Rivières est en branle.

Les yeux seront braqués en particulier sur la série Nascar Pinty's dans laquelle on retrouve une pléiade de vedettes québécoises dont Alex Labbé qui occupe actuellement la tête du championnat: Kevin Lacroix, Alex Tagliani, Andrew Ranger et les frères Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin.

On s'attend, comme lors des précédentes courses de la saison, à ce que les pilotes jouent du coude en piste.

Louis-Philippe Dumoulin appelle tout de même ses adversaires à contrôler leur fougue.

«On peut se toucher un peu. On peut se tasser un peu tant et aussi longtemps que tout le monde peut finir la course», plaide le coureur, un des favoris de la foule à Trois-Rivières.

Il faudra peut-être composer avec de la pluie comme lors du premier week-end, mais rien pour empêcher les voitures d'aller en piste.

«Ça ajoute toujours un peu de piquant de mettre un peu d'humidité sur la piste avant le départ», suggère Dominic Fugère, le directeur du Grand Prix.

L'événement célèbre cette année ses 50 ans d'existence. Des maniaques de sport automobile l'avaient mis sur pied avec des moyens sommaires en 1967. Il avait fallu convaincre les dirigeants de la ville de dire oui au projet.

«Le chef de police, oh boy, lui il ne voyait pas de voitures de course dans les rues de sa ville», se rappelle Paul Charest, l'un des fondateurs à l'époque.