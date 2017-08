Les Bengals l'emportent devant les Buccaneers

Les Bengals ont inscrit 17 points en deuxième demie pour venir à bout des Buccaneers de Tampa Bay au compte de 23-12, vendredi soir à Cincinnati, dans un duel du calendrier préparatoire de la NFL.

Andy Dalton a vu peu d’action, complétant quatre de ses cinq passes pour 38 verges et une interception.

Le quart Jeff Driskel a atteint la cible huit fois en neuf essais pour 97 verges et un majeur. Il a aussi franchi la ligne des buts sur une course de 18 verges.

Alex Erickson a capté trois ballons pour 50 verges.

Du côté de l’équipe du Québécois Antony Auclair, Jameis Winston a réussi neuf de ses 13 relais pour 99 verges.

L’ancien pivot des Jets de New York Ryan Fitzpatrick a inscrit l’unique touché des visiteurs sur une course de six verges au deuxième engagement.