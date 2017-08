Le Rouge et Or de retour au boulot vendredi

Le Rouge et Or de l’Université Laval sera de retour sur le terrain vendredi pour le début du camp d’entraînement.

Un total de 84 joueurs se présentera à l’entraîneur-chef Glen Constantin et à ses adjoints pour un premier entraînement en matinée, dès 8 h 30. Tous semblent fébriles à l’aube de ce retour au travail.

«Même si nous avons gagné la Coupe Vanier l’an dernier, il n’y a rien de différent, a assuré le coordonnateur offensif Justin Éthier. Les objectifs sont élevés comme chaque année. Parfois, on peut sentir que les gars sont moins affamés après une conquête de la Coupe Vanier, même si c’est difficile à voir, mais ce n’est pas le cas cette année. Sous la supervision de Guillaume [Rioux], Marc [Fortier] et Mathieu Bertrand, la préparation physique a été très bonne.»

Quelques batailles intéressantes sont à prévoir. Sur la ligne offensive, un poste de bloqueur est ouvert avec le départ de Jean-Simon Roy pour la Ligue canadienne de football.

«Nous avons des jeunes avec un potentiel énorme qui ont la chance de se placer rapidement, a indiqué Éthier. Certains de nos jeunes devront avoir un impact dès cette année. À l’intérieur, nous sommes plus solides que l’an dernier alors qu’il y avait plusieurs points d’interrogation, mais nous sommes plus jeunes à la position de bloqueur.»

Postes en défensive

En défensive, des postes sont disponibles sur la ligne tertiaire avec le départ de trois partants. Même chose sur la ligne défensive où un poste est disponible comme plaqueur avec le départ imprévu de deux vétérans.

Arrivé à Québec il y a une semaine, le nouvel entraîneur des secondeurs, Cédric Cotar, fera ses débuts. Le Rouge et Or ne comblera pas le départ de Christopher Auger. Éthier sera responsable des porteurs de ballon et Mathieu Bertrand conservera la responsabilité des quarts-arrière, en plus de veiller sur les centres-arrière.