Le Canada jouera en finale du Tournoi Ivan-Hlinka

La formation canadienne a inscrit trois buts sans réplique au dernier vingt pour filer vers un gain de 4-1 contre la Suède, vendredi à Bratislava, en Slovaquie, dans un duel demi-finale du Tournoi Ivan-Hlinka.

Les représentants de l’unifolié affronteront au tour ultime samedi les vainqueurs du match opposant la Russie à la République tchèque.

Porte-couleurs des Mooseheads de Halifax, Benoit-Olivier Groulx s’est distingué avec un but et une mention d’aide. Il a porté le pointage à 3-1 avec moins de trois minutes à écouler en temps réglementaire. Aidan Dudas, Serron Noel et Akil Thomas ont également fait bouger les cordages, le troisième d’entre eux profitant d’une attaque massive. Le capitaine Joseph Veleno a participé à un filet des siens.

Le gardien Olivier Rodrigue a stoppé 24 tirs.

Seul Lukas Wernblom l’a déjoué. Olof Lindbom a effectué 22 arrêts.