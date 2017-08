Les Alouettes au premier rang

À l’époque où Marc Trestman dirigeait les Alouettes de Montréa, on voyait des festivals offensifs sur une base régulière au Stade Percival-Molson.

Vendredi soir, on a assisté à l’antithèse de cette situation entre son ancienne et sa nouvelle formation.

Dans un duel où les défensives des deux équipes se sont mises en évidence, les Alouettes ont signé un gain de 21-9 contre les Argonauts de Toronto devant 19 712 spectateurs. Fait à souligner, il s’agissait du troisième match consécutif que la formation montréalaise n’atteignait pas le cap des 20 000 amateurs.

Une situation qui pourrait être inquiétante si elle n’est pas corrigée à moyen terme.

Revenons au match. Les hommes de Jacques Chapdelaine en ont fait juste assez pour enregistrer cette troisième victoire en sept rencontres.

Du même coup, ils ont grimpé au premier rang de la section Est de la Ligue canadienne.

«Ce n’est jamais facile de gagner, mais on a dit à nos joueurs que ça n’a pas besoin d’être aussi difficile que ce soir (vendredi), a souligné l’entraîneur-chef des Alouettes après la rencontre. On veut continuer d’aller de l’avant et de contrôler le premier rang. Il faut continuer de faire grimper notre intensité.

«En deuxième demie, j’ai trouvé que notre défensive a passé trop de temps sur le temps et notre offensive pas assez. Ce qui est important, c’est qu’on a réussi à faire de gros jeux au bon moment.»

Dans un sens, c’est un triomphe réconfortant. Contrairement au match à Winnipeg avant la semaine de repos, les Alouettes ont été en mesure de conserver leur avance dans les trois dernières minutes. En fait, la défense montréalaise a été solide en n’allouant que trois placements à ses adversaires.

Il faut cependant préciser que les Argonauts se débrouillaient sans leur quart-étoile Ricky Ray et leur excellent receveur DeVier Posey.

Pour ce qui est de l’attaque, elle n’a rien cassé dans cette victoire. La production a été correcte, mais rien pour acheter des chaises pour la parade de la Coupe Grey. Darian

Durant a tout de même bien fait avec 18 passes complétées pour 237 verges et deux touchés.

Mathews n’est pas Calvillo

Lors de son premier séjour dans la Ligue canadienne, Trestman avait une attaque dévastatrice avec Anthony Calvillo au poste de quart. Vendredi, l’entraîneur-chef des Argonauts a dû s’en ennuyer pendant la première demie.

Son partant Jeff Mathews a complété huit de ses 12 passes pour un maigre total de 67 verges. Cody Fajardo a sauté sur le terrain pour les 30 dernières minutes.

Trestman doit se croiser les doigts afin que Ray puisse revenir au jeu la semaine prochaine pour le duel retour contre les Alouettes.

Manque d’opportunisme

Au terme de la première demie, les Alouettes ont retraité au vestiaire avec une avance de 18-3, mais l’écart aurait pu être plus important. Encore une fois, ils ont raté d’opportunisme à quelques occasions soit par un manque d’exécution ou une mauvaise punition.

L’exemple le plus flagrant est survenu à la fin du deuxième quart. Après un revirement causé par John Bowman et Kyries Hebert, les Alouettes se sont retrouvés à la ligne de 2 verges des Argonauts. Toutefois, les Montréalais ont bousillé cette chance avec une mauvaise exécution et deux mauvaises punitions du joueur de ligne Matt Vonk.

Quelques minutes plus tôt, Vonk s’était fait contourner facilement par Dylan Wynn qui a enregistré un sac du quart sur Durant. L’ancien des Roughriders de la Saskatchewan a été appelé à remplacer le Québécois Philippe Gagnon qui est tombé au combat dans les premières minutes du match en raison d’une blessure au genou gauche.

Malgré tout, l’offensive des Alouettes a été en mesure de produire deux touchés lors des 30 premières minutes de jeu. Ernest Jackson, sur une passe de 41 verges, et Georges Johnson, son premier en carrière dans la LCF, ont gambadé dans la zone des buts.

Brandon Rutley et Ivan McLennan ont été retranchés par les Alouettes pour la rencontre contre les Argonauts. Du côté des Torontois, le plaqueur défensif Alan-Michael Cash n’a pas participé au match même s’il a fait le voyage.