Kevin Kisner a de la compagnie en tête

Le Japonais Hideki Matsuyama a remis une carte de 64, sept coups sous la normale, pour rejoindre l’Américain Kevin Kisner au premier rang du classement du Championnat de la PGA, au terme de la deuxième ronde, disputée vendredi à Charlotte, en Caroline du Nord.

La noirceur a cependant empêché certains golfeurs de terminer leur parcours, qu’ils compléteront samedi en matinée.

Le Nippon, qui a remporté l’Invitation Bridgestone la semaine dernière, a calé sept oiselets, dont cinq entre les 12e et 17 fanions. Les comeneurs présentent un dossier de 134 (-8) depuis le début de la compétition.

L’Australien Jason Day (66) a connu une bonne journée de travail et a grimpé en troisième place, deux coups derrière Kisner et Matsuyama.

L’Italien Francesco Molinari (64), le Sud-Africain Louis Oosthuizen (67) et Chris Stroud, des États-Unis, se partagent le quatrième échelon, avec un rendement de -5.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy pointe en 31e place avec une fiche cumulative de 144 (+2).

De son côté, le Canadien Graham DeLaet occupe le 23e rang, à 143 (+1). Ses compatriotes Mackenzie Hughes et Adam Hadwin sont respectivement 97e et 131e et seront vraisemblablement victimes du couperet, établi à +5, lorsque tous les participants auront complété la deuxième ronde.

Plusieurs vétérans ont été incapables de se qualifier pour les rondes du week-end, dont Bubba Watson, Luke Donald, Ernie Els, Sergio Garcia, Jimmy Furyk et Branden Grace.

C’est aussi le cas de Phil Mickelson, qui était 120e après avoir joué 74. Le gaucher a avoué après sa journée de travail qu’il avait des problèmes de concentration.

«Je n’ai pas bien joué et je suis incapable d’envoyer la balle là où je le souhaite», a expliqué Mickelson aux médias après sa ronde.

«Ce n’est pas comme si je frappais mal la balle, mais je l’envoie constamment au mauvais endroit. J’ai de la difficulté à visualiser mes coups. Je ne parviens pas à demeurer concentré.»