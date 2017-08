Ezekiel Elliott suspendu six matchs

La NFL a imposé vendredi une suspension de six matchs au porteur de ballon des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott en raison de diverses violations à la politique sur le comportement à l’extérieur du terrain du circuit Goodell.

Le principal intéressé a trois jours pour porter en appel la décision. Si la sanction est maintenue, il disputera sa première partie de la campagne le 29 octobre face aux Redskins de Washington.

Elliott a été sanctionné au terme d’une enquête de la ligue, qui a fouillé son passé récent pendant plus d’un an. D’après ce qu’un dirigeant de la NFL, Todd Jones, a indiqué au site internet de son organisation, il y avait des preuves «substantielles et évidentes» de gestes inappropriés.

Notamment, son ancienne amie de cœur l’a accusé de violence conjugale relativement à des actes répréhensibles commis au début 2016. Plus tard dans l’année, sa victime aurait également été la cible d’agressions, mais le footballeur n’a jamais été inculpé pour cette histoire. Il a aussi été impliqué dans deux accidents de la route, sans compter une altercation à l’intérieur d’un bar du Texas survenue il y a quelques semaines

La saison passée, le joueur de 22 ans a dominé la NFL avec 1631 verges au sol, ajoutant 15 touchés.