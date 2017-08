Coupe Rogers : l'horaire des matchs de samedi

La Coupe Rogers laissera place au carré d’as, samedi, alors que quatre demi-finalistes tenteront d’atteindre l’ultime duel à Montréal ainsi qu'à Toronto.

La tête d’affiche incontestée de la journée sera le Suisse Roger Federer. Le numéro 3 mondial, deuxième tête de série, se frottera dès 15h au Néerlandais Robin Haase, tombeur de l’Argentin Diego Schwartzman, vendredi.

Ce duel sera présenté en direct à la chaîne TVA Sports, ainsi que sur le réseau TVA.

S’il vient à bout du 52e joueur de l’ATP, Federer sera en excellente position de décrocher son premier titre à Montréal.

La jeune sensation canadienne Denis Shapovalov pourra-t-elle réaliser un autre coup d'éclat contre l'Allemand Alexander Zverev, en soirée? Ça promet!

L'horaire des matchs à TVA Sports :

L'horaire complet des quarts de finale de la Coupe Rogers à Montréal

Dès 12h30

Court Central

Rohan Bopanna (IND) et Ivan Dodig (CRO) [7] c. Raven Klaasen (RSA) et Rajeev Ram (É.-U.) [6]

Pas avant 15h : Robin Haase (NED) c. Roger Federer (SUI) [2]

Pas avant 18h : Henri Kontinen (FIN)/John Peers (AUS) [1 c. Pierre-Hugues Herbert (FRA) et Nicolas Mahut (FRA) [5]

Pas avant 20h : [WC] Denis Shapovalov (CAN) c. Alexander Zverev (ALL) [4]

Voici l’horaire des quarts de finale de la Coupe Rogers à Toronto, reportés la veille en raison de la pluie

Dès 11h

Court central

Elina Svitolina (UKR / no 5) c. Garbine Muguruza (ESP / no 4)

Grandstand

Caroline Garcia (FRA) c. Simona Halep (ROU / no 2)

À partir de 13h

Court central

Caroline Wozniacki (DAN / no 6) c. Sloane Stephens (É.-U.)

Grandstand (match de quart de finale reporté)

Gabriela Dabrowski (CAN) et Jelena Ostapenko (LAT) c. Lucie Safarova (REP / no 3) et Barbora Strycova (REP / no 3)

Demi-finales

Court central (après Wozniacki - Stephens)

Ekaterina Makarova (RUS / no 1) et Elana Vesnina (RUS / no 1) c. Nadia Kichenok (UKR) et Anastassia Rodionova (AUT)

Pas avant 18h

Elina Svitolina (UKR / no 5) OU Garbine Muguruza (ESP / no 4) c. Caroline Garcia (FRA) OU Simona Halep (ROU / no 2)

Suivi de : Gabriela Dabrowski (CAN) et Jelena Ostapenko (LAT) OU Lucie Safarova (REP / no 3) et Barbora Strycova (REP / no 3) c. Anna-Lena Groenefeld (ALL / no 8) et Kveta Peschke (REP / no 8)