CC Sabathia est blessé

Les Yankees de New York ont placé le nom du lanceur CC Sabathia sur la liste des blessés pour 10 jours, vendredi, en raison d’une inflammation au genou droit.

La décision est rétroactive à mercredi.

Au cours de sa dernière présence au monticule, Sabathia a concédé quatre points, dont deux mérités, six coups sûrs et un but sur balles en trois manches aux Blue Jays de Toronto. Depuis le début de la campagne, le vétéran de 37 ans a conservé une fiche de 9-5 et une moyenne de points mérités de 4,05.

Pour combler la place vacante au sein de leur formation, les Yankees ont rappelé l’artilleur gaucher Jordan Montgomery de leur filiale AAA de Scranton/Wilkes-Barre.

La recrue devrait d’ailleurs effectuer le départ dimanche face aux Red Sox de Boston à la place de Sabathia. En 2017, Montgomery a maintenu un dossier de 7-6 et une moyenne de 4,05 avec New York.